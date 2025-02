Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Sestriere 2025 in DIRETTA: Shiffrin si ritrova ed è in testa, fuori Rast. Della Mea e Peterlini qualificate

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE DALLE 10.30I PETTORALI DI PARTENZA10.14: Si prende la qualificazione, nonostante il secondo perso nel finale LaraMea che è 18ma a 1?89 davanti a, la migliore delle ultime scese10.13:Mea ha 68 centesimi di ritardo all’intermedio10.12: Arrivano più o meno tutte lì ora: anche Chevrier, la francese si inserisce al 25mo posto a 2?5910.11: Adesso si perde tantissimo nel finale, Pogneaux lascia oltre un secondo e mezzo nella seconda parte e chiude al 25mo posto a 2?62 dalla10.10: Difficoiltà anche per la ceca Dubovska che accumula un ritardo importante di 2?57 ed è 24ma10.08: Grave il ritardoaustriaca Gritsch che è 24ma a 2?87. Qualificazione a rischio per l’austriaca.10.07: Discreta la prova dell’austriaca Gallhuber che chiude con 1?78 di ritardo ed è 16ma10.