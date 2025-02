Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Sestriere 2025 in DIRETTA: Rossetti e Della Mea in top 20, Shiffrin si ritrova. Seconda manche alle 12.15

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE D10.30I PETTORALI DI PARTENZA10.45: per il momento è tutto, appuntamento12.15 per la. Grazie per averci seguito e buona giornata!10.44: L’Italia piazza ben tre atlete nellaed è una notizia visti i precedenti insi conferma in condizione, riesce ad arrivare in fondo ed è 14ma, bene ancheMea che è 19ma e potrebbe recuperare qualche posizione, Peterlini è 22ma e ha dimostrato di aver smaltito il malanno che l’ha colpita durante i Mondiali di Saalbach10.43: Mikaelaè tornata: dopo le difficoltà in gigante la statunitense ha disputato un’ottimain, sfruttando anche l’uscita nel finale di Rast (botta all’anca) che sarebbe stata nettamente al comando, ed è in testa con 9 centesimi di vantaggio su Ljutic che ha una grande occasione oggi in chiave coppa del mondo di specialità e 34 su Liensberger ma sono tante le atlete che possono aspirare al podio e anche alla vittoria, ben 11 nel giro di un secondo10.