Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Sestriere 2025 in DIRETTA: Rossetti e Della Mea in top 20, Shiffrin si ritrova. Attesa per le altre azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE DALLE 10.30I PETTORALI DI PARTENZA10.22: Possibile qualificazione per la giapponese Ando che è 28ma a 2?4510.21: Già eliminata la svedese Alphand a 3?04 dalla testa, 34ma10.20. Qualificazione complicata anche per la canadese Smart che è 29ma a 2?4710.20. La svizzera Danioth si inserisce in 28ma posizione a 2?46 dalla testa10.19: GRANDE MANCHE DI MARTA! L’azzurra non sbaglia e si inserisce in 14ma posizione a 1?34 dalla testa10.18: Buon finalestatunitense Hurt che è 22ma a 2?17 dalla testa e nella seconda manche ci sarà. Ora10.16: Questa la classifica dopo le prime 15 discese:1Mikaela USA 53.792 LJUTIC Zrinka CRO 53.88 +0.093 LIENSBERGER Katharina AUT 54.13 +0.344 MOLTZAN Paula USA 54.