LIVE Sci alpino, Slalom Sestriere 2025 in DIRETTA: E' STORIA! 100ma vittoria in carriera per Shiffrin, piegata Ljutic. Rossetti 16ma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE DALLE 10.30I PETTORALI DI PARTENZA13.10 CLASSIFICA COPPA DEL MONDO1. Zrinka(Croazia) 4892. Camille Rast (Svizzera) 4503. Katharina Liensberger (Austria) 3844. Wendy Holdener (Svizzera) 3745. Lena Duerr (Germania) 35722. Martina Peterlini (Italia) 7213.07 E’ TORNATAAAAAA!IN! Mikaelanon ci crede, la statunitense torna a imporsi dopo l’infortunio patito a Killington e tocca le tre cifre nei successi in Coppa del Mondo. 61 centesimi di vantaggio su, seconda. Terza Moltzan a 0.64.13.06ha 47 centesimi di margine all’intermedio, ha spinto molto bene nella parte alta.13.05 PRIMA LJUTIIIC! Ultimo settore sensazionale per la croata, davanti al traguardo su Moltzan per soli tre centesimi! Ora Mikaelaper la, la statunitense deve difendere nove centesimi sulla 20enne scaccata.