Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Sestriere 2025 in DIRETTA: duello Rast-Ljutic, azzurre per dare un segnale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelloin programma a(Italia) valevole per la Coppa del Mondo 2024-di scifemminile. Dopo le due straordinarie vittorie di Federica Brignone nei due giganti andati in scena tra venerdì e sabato, la Kandahar Giovanni Alberto Agnelli si prepara a vivere l’ultimo appuntamento del weekend tra i rapid gates, gara molto interessante che potrà regalare spettacolo ed emozioni.Camilleè reduce dal titolo iridato conquistato a Saalbach, perciò l’elvetica va considerata la favorita tecnica quest’oggi. Sicuramente la campionessa del mondo dovrà prestare attenzione a Zrinka: la croata è staccata di 41 lunghezze dalla leadership di specialità occupata dalla svizzera, prima a quota 450 punti.