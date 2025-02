Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Sestriere 2025 in DIRETTA: continua la rimonta di Oehlund, Rossetti e Peterlini nelle venti. Attesa per le migliori otto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE DALLE 10.30I PETTORALI DI PARTENZA13.02 Liensberger ha soli 10 centesimi di ritardo all’intermedio.13.01 CE LA FA MOLTZAN! Per soli 20 centesimi la statunitense si piazza al comando, ora la palla passa alletre della prima manche. Si parte con Katharina Liensberger (-0.04).13.00 Moltzan rischia e all’intermedio comunque ha 1.10 di vantaggio.12.59 Ottava Truppe a 0.83 da, anche l’austriaca non è riuscita a tenere il passo della svedese. Sicuramente la pista si è segnata, ma la svedese ha tirato fuori una prestazione eccellente. Ora Paula Moltzan (-1.70).12.59 Truppe deve difendere 54 centesimi negli ultimi due settori.12.57 Quinta Holdener! Che fatica ha fatto l’elvetica negli ultimi due settori.