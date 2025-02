Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Sestriere 2025 in DIRETTA: alle 12.15 il via della seconda manche, Shiffrin cerca la 100ma vittoria

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE D10.30I PETTORALI DI PARTENZA11.45 Amici di OA Sport, ben ritrovati alladelloin programma a(Italia) valevole per la Coppa del Mondo 2024-di scifemminile.10.45: per il momento è tutto, appuntamento12.15 per la. Grazie per averci seguito e buona giornata!10.44: L’Italia piazza ben tre atlete nellaed è una notizia visti i precedenti in. Rossetti si conferma in condizione, riesce ad arrivare in fondo ed è 14ma, bene ancheMea che è 19ma e potrebbe recuperare qualche posizione, Peterlini è 22ma e ha dimostrato di aver smaltito il malanno che l’ha colpita durante i Mondiali di Saalbach10.43: Mikaelaè tornata: dopo le difficoltà in gigante la statunitense ha disputato un’ottimain, sfruttando anche l’uscita nel finale di Rast (botta all’anca) che sarebbe stata nettamente al comando, ed è in testa con 9 centesimi di vantaggio su Ljutic che ha una grande occasione oggi in chiave coppa del mondo di specialità e 34 su Liensberger ma sono tante le atlete che possono aspirare al podio e anche alla, ben 11 nel giro di un secondo10.