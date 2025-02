Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: azzurri per chiudere con una vittoria

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladiaglidi! Glisi congedano di fronte al pubblico di casa giocando a Reggio Calabria il match che chiude la fase a gironi che metteva in palio tre posti per Euro.L’era già certa del pass per la rassegna continentale e adesso anche del primo posto nel girone B grazie allaconvincente di giovedì sera in trasferta contro la Turchia di Ergin Ataman (67-80), che ha regalato agliil quarto successo in cinque giornate fin qui disputate. In un roster pieno zeppo di giovani – età media intorno ai 24 anni – è Giordano Bortolani a prendersi la copertina con 16 punti, al pari di Matteo Spagnolo in grande spolvero e autore di 14 punti.