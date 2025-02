Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 55-58, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: magiari ancora a +3 con Vojvoda, gli azzurri devono crederci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55-60 Davidalza la parabola: +5quando si entra negli ultimi 5? del match!55-58 Taglio sul lato debole di Zoltan Perl per ristabilire il +3!55-56 Piazzato di Nicola Akele: l’non molla, -1!53-56appoggia in contropiede: +3 per i, serve una reazione da parte dell’!53-54 Tripla dall’angolo di Zoltan Perl: contro-sorpasso!53-51in allontanamento: che giocata, 11 punti per l’ex Reggio Emilia e -2!53-49 Schiacciata di Goloman: mini-parziale dell’, -4 e time-out immediato di coach Gianmarco Pozzecco.53-47 Virata di Zoltan Perl.53-45 RISPONDE SUBITO GIORDANO BORTOLANI CON LA STESSA MONETA!50-45 Bomba di Davidper il -5!Inizia la frazione conclusiva a Reggio Calabria!Va in archivio anche il terzo quarto: all’ultima pausa breve del match l’è avanti 50-42!50-42 Appoggio di Nicola Akele: contro-parziale azzurro e 13 punti del giocatore in forza alla Virtus Bologna!48-42 Giordano Bortolani in penetrazione: +6!46-42 Taglio in backdoor di Zoltan Perl -4.