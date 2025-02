Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 39-33, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: break azzurro nel terzo quarto, 10 punti di Spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41-36 2/2 per Giordano Bortolani a cronometro fermo: +5!Confermato il canestro valido per i magiari.Gli arbitri vanno però a rivedere prontamente all’Instant Replay dopo il challenge richiesto da Gianmarco Pozzecco.39-36 Stoppata irregolare di Nicola Akele e canestro per l’.39-34 Un solo libero segnato da Marcell Pongo in lunetta.39-33 CONTROPIEDEFINALIZZATO DA AKELE:, TIME-OUT!37-33 BORTOLAAAANII! BOMBA DALL’ANGOLOOOOOO34-33 2/2 per Matteoa cronometro fermo: 10per lui, sorpasso!32-33 PAJOLAAAA! TRIPLAAAAAAAASTOPPATA DI DIOUF!29-33 Un solo libero segnato da Reuvers.29-32 2/2 per ‘Momo’ Diouf in lunetta: l’recupera subito un paio di!21:28 Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità: si riparte dal 27-32 con cui si era chiuso il primo tempo!21:25 8di Matteoe 6di Nicola Akele per l’, con 7di Zoltan Perl e 6 equamente divisi tra Akos Keller e David Vojvoda tra le fila dell’