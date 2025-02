Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 3-7, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: buon avvio degli ungheresi, gli azzurri devono prendere le misure

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-7 Goloman da tre: mini-break dei magiari, +4!3-4 Zoltan Perl in 1 vs 1: l’risponde subito.3-2 LUCA SEVERINI! TRIPLA, SI SBLOCCA ANCHE L’!0-2 Reuvers col semi-gancio sblocca il punteggio dopo un minuto!Si alza la palla a due.partita a tutti!Questi gli Starting five scelti dai due CT per l’inizio del match: Pajola Spagnolo Procida Diouf Severini (); Varadi Goloman Lukacs Perl Reuvers ()20:25 E’ il momento della presentazione dei due roster, a seguire gli inni nazionali!20:22 Squadre già sul parquet del PalaCalafiore di Reggio Calabria – che torna ad ospitare un match dell’a più di vent’anni di distanza dall’ultima volta rispondendo in maniera super positiva con un sold out – per il riscaldamento che precede la palla a due tra meno di dieci minuti.