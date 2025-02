Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 10-13, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: magiari a +3 alla prima sirena, serve maggiore precisione in attacco per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-19 DAME SARR! CHE GIOCATA DEL GIOVANE TALENTO, -2.15-19 2/2 per Matteo Spagnolo a cronometro fermo: l’rosicchia due punti e torna a -4!13-19 Canestro da tre di Marcell Pongo che emula il compagno: break di 6-0 e +6!13-16 Vojvoda risponde subito con la stessa moneta!13-13 NICOLA AKELE! LA TRIPLA DEL PAREGGIOOOOInizia il secondo quarto: forza!Si chiude il primo quarto sul punteggio di 10-13 in favore dell’!10-13 Akos Keller vola e schiaccia per il +3!Debutto in Nazionale per Saliou Niang al posto di Nicola Akele!STOPPATA DI GRANT BASILE!10-11 2/2 per Keller ai liberi che vale il nuovo vantaggio ungherese.10-9 AKELEEEE! BOMBAAAAAAA7-9 ASSIST DI DIOUF PER SPAGNOLO: CHE GIOCATA DEGLI!5-9 Zoltan Perl va fin in fondo e schiaccia: l’ristabilisce il +4!5-7 REVERSE DI DIOUF: L’BATTE UN COLPO, -2!Time-out chiamato dal CT Gianmarco Pozzecco per provare a disegnare degli schemi da mettere in pratica contro la buona difesa ungherese.