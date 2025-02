Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: i transalpini ci snobbano, serve un’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la terza giornata del Seitra. Azzurri che dopo aver sconfitto il Galles tra le mura amiche ospitano i cugini d’Oltralpe.che nelle dichiarazioni prepartita non hanno manifestato particolar timore reverenziale nei confronti della squadra guidata da Gonzalo Quesada.Dopo aver sfiorato l’impresa in terra francese nel 2024 gli azzurri ci riprovano festeggiando i 50 caps di Danilo Fischetti e Niccolò Cannone. Per quanto concerne le scelte di Quesada, tra i trequarti il triangolo allargato sarà formato da Tommaso Allan, estremo, Ange Capuozzo e Simone Gesi, ali. I centri saranno Brex e Menoncello, con in mediana Paolo Garbisi e Page-Relo. Tra gli avanti in terza linea agiranno Lorenzo Cannone e Negri con capitan Lamaro, mentre in seconda spazio a Ruzza e Niccolò Cannone, infine in prima saranno presenti Gianmarco Lucchesi, Ferrari e Fischetti.