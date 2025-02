Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: gli azzurri cercano l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di, gara della terza giornata del Sei. Poco meno di 20 minuti all’inizio del match.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la terza giornata del Seitrache dopo aver sconfitto il Galles tra le mura amiche ospitano i cugini d’Oltralpe. Transalpini che nelle dichiarazioni prepartita non hanno manifestato particolar timore reverenziale nei confronti della squadra guidata da Gonzalo Quesada.Dopo aver sfioratoin terra francese nel 2024 glici riprovano festeggiando i 50 caps di Danilo Fischetti e Niccolò Cannone. Per quanto concerne le scelte di Quesada, tra i trequarti il triangolo allargato sarà formato da Tommaso Allan, estremo, Ange Capuozzo e Simone Gesi, ali.