Oasport.it - LIVE Italia-Francia 24-73, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: la furia dei transalpini si abbatte sugli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:53 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.17:51 Risultato severo ma giusto per quello che si è visto in campo.in partita solo per 20 minuti con trame offensive ben architettate. In difesa però gli uomini di Gonzalo Quesada non hanno saputo organizzare contromisure per limitare le ondate degli attacchi avversari. Straordinaria la prova di un immenso Dupont, onnipresente in tutte le azioni che hanno portato laalla meta. Precisissimo come sempre Ramos.FINE PARTITA:24-7380?- Fuori misura la trasformazione di Lucu.247380?- Meta. Fortunatamente il match è ormai finito.