Oasport.it - LIVE Italia-Francia 17-47, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: i galletti continuano a macinare mete

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52?- Bielle-Bierrey è andato in meta in ogni incontro del Seidisputato finora dalla. L’ala transalpina segna marcature da 7 partite ufficiali consecutive.51?- Primo errore per Ramos.174751?- Meta. Purtroppo è ormai una partita a senso unico. Ancora un perfetto Dupont aziona la velocità di Attisogbe, che regala l’assist a Bielle-Bierrey.49?- 6 cambi ordinati da Galthiè, che cambia l’intero pacchetto di mischia.47?- Calcia in rimessa Page-Relo allontanando una nuova minaccia avversaria.46?- Continua il percorso netto di Ramos, che sigla la sesta trasformazione.1742.45?- Meta. Alldritt sfrutta il perfetto lavoro del drive francese. Azzurri troppo morbidi in difesa.45?- Fuorigioco di Menoncello con i francesi chead andare in touch.