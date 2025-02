Oasport.it - LIVE Italia-Francia 17-35, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: inizia il secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41?- Drop di Garbisi, si riparte.16:49 Prima frazione senza respiro con gli azzurri che hanno fatto partita pari fino al minuto numero 20 prima di soccombere sotto i furiosi attacchi dei francesi. Peccato perchè gli uomini di Quesada hanno siglato due splendide mete. A tra poco per la ripresa!FINE PRIMO39?- Trasformazione magistrale di Ramos.1735.38?- Meta. Pazzesco Dupont, è una calamita per l’ovale. Il fuoriclasse francese regala un nuovo assist vincente, stavolta per Barrè. Quinta meta degli ospiti.36?- Peccato. Azione promettente degli azzurri con il pallone che purtroppo scivola dalle mani di Menoncello.34?- Fase confusa di un intensissimo primo, con entrambe le squadre che commettono svariate sbavature.