Spazionapoli.it - LIVE- Como Napoli 2-1: padroni di casa di nuovo avanti con Diao

Leggi su Spazionapoli.it

- Segui qui la partita in diretta: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sul match del Sinigaglia.Amici e amiche di Spazio.it, benvenuti alla diretta testuale di. Qui potrete seguire in diretta tutti gli aggiornamenti sul match fra i ragazzi di Fabregas e quelli di Antonio Conte, fondamentale nella lotta al vertice della Serie A.La vittoria dell’Inter di ieri contro il Genoa obbliga infatti ilad una vittoria aper poter mantenere la vetta nella settimana di vigilia a quella che porterà allo scontro diretto contro l’Inter di sabato prossimo allo Stadio Diego Armando Maradona, che determinerà con tutta probabilità gli equilibri della lotta Scudetto sino a fine campionato., ildel match84? Cambio: Okafor entra al posto di Lobotka83? Ammonito McTominay80? Cambi: Fadera ed Engelhardt entrano al posto die Da Cunha76? Cambio: Ngonge entra al posto di Politano75? Gol! Ilperde palla, Nico Paz serveche matte Meret74? Occasione! Ottimo break di Lobotka per Politano che serve Anguissa.