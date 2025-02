Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: tanti errori al primo poligono, Hofer davanti e Giacomel a ridosso!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIGIRO 2/5 – Attenzione anche a Ponsiluoma che ha limitato i danni nella prima serie e che se trovasse un 4/5 anche nel secondopoi diventerebbe pericolosissimo.GIRO 2/5 – Sørum,e proprio Hartwega tutti.staccato di meno di 15? potrà rientrare nel giro comodamente. Chi ha sbagliato tanto è Fillon Maillet (3) e Laegreid (2).1/4 –ssimi, uno perva bene. L’unico big con lo zero è Soerum. ZERO di!Tutti insieme al!GIRO 1/5 – Ai 1.7kmè 14° e Ponsiluoma 18°. Nessuna selezione è stata fatta nelgiro. Un altro che ha un bel passo sugli sci è Hartweg, che prova a togliere lo zero dalla casella ‘podi’ della Svizzera ai