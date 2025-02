Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte alle 16:05, Giacomel sogna!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI15:40 Tra circa 25? loer concederà lanza delladiche chiude il programma deidi Lenzerheide.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’attesissimache chiuderà idida Lenzerheide (SUI). Una competizione che si presta a numerosi scenari e che può consacrare ancor di più il momento magico di Tommaso!L’azzurro è l’ultimo vincitore nel format da 15 chilometri connza in linea in stagione, la vittoria di Ruhpolding davanti a Laegreid e Johannes Bø incoronò il trentino per la prima volta sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo. Un mese dopo si è messo al collo la prima medaglia d’argento individuale ai Campionati del Mondo e oggi vuole replicare!Gli avversari non mancheranno, si tratta della gara con illlo più alto dell’intera manifestazione iridata.