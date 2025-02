Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: oro Strømsheim e tripletta norvegese, Giacomel e Hofer vicini al podio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DICLASSIFICA-M-Endre(NOR) 1 38:22.3Sturla Holm Laegreid (NOR) 2 +12?2Johannes Thingnes Bø (NOR) 4 +12?7Campbell Wright (USA) 2 +31?4Martin Ponsiluoma (SWE) 4 +41?9Tommaso(ITA) 4 +44?3Eric Perrot (FRA) 3 +52?3Lukas(ITA) 1 +55?016:48 Si chiude con una medaglia di bronzo la carriera di Johannes Bø nei, lui che ha vinto sprint, inseguimento e staffetta. Ci mancherai tanto!16:47 Un grande Lukaschiude 8° con un super 19 su 20.16:46 Tommasochiude 6° con 4 errori ad un bersaglio forse dal. Ha perso in volata da Ponsiluoma, nella sfida di chi ha sbagliato 4 volte al tiro.16:45 Ai piedi delCampbell Wright, che nell’ultimo giro stavolta ha pagato dazio e ha perso la medaglia.