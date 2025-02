Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: oro per Elvira Öberg, primo affresco di Michelon. Carrara 13^

14:26 Taglia il traguardo in lacrime: come biasimarla. Il suo oro era sì, preventivabile, ma molto difficile da prendere vista la scarsa forma sugli sci manifestata.Michelapotrebbe anche chiudere nelle prime 15 con cinque errori totali.Pazzesca azione di, che ha uno degli ultimi giri più incisivi del circuito. Sarà quindi argento! Grandissima la giovane 2002 transalpina.GIRO 5/5 – Se la prende comoda, che vincerà il titolo mondiale. Bellissima la sfida tra la francese e la norvegese.Kirkeeide attacca! Resta con lei. la bulgara Todorova addirittura salta via Jeanmonnot ma paga qualche metro dae Kirkeeide..Godiamoci la sfida tra Oceanee Maren Kirkeeide: due atlete fortissime nell'ultimo giro che si giocano l'argento.