Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: mattanza al primo poligono, sentenza Preuss davanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 2/5 –fa fatica sugli sci, o forse sta impostando la gara in maniera regolare. Perde terreno da Haecki e Richard.GIRO 2/5 – La prima con l’errore è Elvira Oeberg, che si trova a +17?. Poi Braisaz e Simon (2) a +33?.GIRO 2/5 –quindi c’è la leader di Coppa con Richard e Haecki, che provano a tenere un passo sostenuto per resistere al forcing da dietro delle francesi di punta, che hanno però sbagliato oltremodo altiro.GIRO 2/5 – Clamoroso, l’unica atleta francese con lo zero è Richard.EsconoHaecki e, che occasione per la tedesca!1/4 – Due errori di Simon, doppio di Jeanmonnot. Uno per Braisaz ed Elvira. Carrara triplo errore.GIRO 1/5 – Nessuna selezione. Carrara è tornata nella posizione di partenza (15).