Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziata la gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 1/5 – Braisaz a tirare il gruppo, Tandrevold con il 26 addirittura in terza posizione. Carrara ha stranamente perso posizioni rispetto alla partenza.LA!13:41 Michela Carrara ha corso alla grande sia nella sprint che nell’inseguimento, ottenendo un 5° e un 8° posto. Nella 20km ha addirittura sparato per fare podio: oggi nulla le è precluso, a patto di trovare un 90% al tiro però.13:39 Le francesi non hanno mai vinto stranamente in stagione, solamente Simon e Richard sono salite sul podio. Chi invece ha vinto un paio di volte in stagione è Elvira Öberg.LADELLAMASCHILE DIDALLE 16.0513:35 Franziska Preuss sogna di chiudere con una vittoria nellaa lei più congeniale allo di Campionati