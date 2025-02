Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: francesi favorite, Carrara per stupire ancora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:40 Lenon hanno mai vinto stranamente in stagione, solamente Simon e Richard sono salite sul podio. Chi invece ha vinto un paio di volte in stagione è Elvira Öberg.LADELLAMASCHILE DIDALLE 16.0513:35 Franziska Preuss sogna di chiudere con una vittoria nella gara a lei più congeniale allo di Campionati. Nel 2015 a Kontiolahti fu argento. In stagione è stata sul podio in tutte e tre le occasioni in cui si è disputata la prova odierna.13:30 Lesono le straper mettersi al collo la 3^ medaglia d’oro individuale deillo. La sprint è stata vinta da Braisaz mentre la 20 chilometri da Simon.che hanno vinto la staffetta, la Single mixeed e la mista inaugurale, in cui gareggiarono Simon e Jeanmonnot.