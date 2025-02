Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: francesi favorite, Carrara per stupire ancora. Forfait Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 16.0512:00 Arriva purtroppo la notizia, nell’aria, deldi Dorothea. Influenzata, la rivedremo nel mese di marzo provare a conquistare il primo podio della stagione.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladeidida Lenzerheide. Si gareggia per l’ultima volta per le donne sulle nevi svizzere, che anche oggi sono estremamente soffici e impegnative.Le biathletehanno monopolizzato tutte le competizioni in gonnella deitranne l’inseguimento, vinto dalla leader di Coppa Franziska Preuss. Justine Braisaz-Bouchet si è imposta nella sprint, Julia Simon nella 15 chilometri. Chi èa secco di successi è la seconda classificata della Generale Lou Jeanmonnot, che comunque ha al collo l’oro della mista e il bronzo della 15 chilometri.