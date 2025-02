Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2025 in DIRETTA: Fabbri vince il derby con Weir! Dosso vicina al personale, Dallavalle stupisce

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.37: Errore di Pieroni a 1.9417.34: Pieroni supera anche 1.91 al primo tentativo, sbaglia due volte Tavernini che dunque chiude al secondo posto. Idea Pieroni con un ottimo 1.91il titolo tricolore, secondo posto per Taverini, terzo posto per Croce con 1.8517.33: Si chiude la gara del triplo:la giovane Erika Saraceni con 13.71, seconda Ottavia Cestonaro con 13.60, terza Zoccheddu con 13.13 fatto all’ultimo tentativo17.31: Croce chiude al terzo posto il salto in alto, Pieroni supera 1.88 al primo tentativo, Taverninoi sbaglia e tiene due tentativi per17.30: All’ultimo tentativo Erika Saraceni va al comando con ildi 13.71! Miglior saltoper una junior, è la terza misura under 20 di sempre17.20: Pieroni supera 1.85 al primo tentativo17.