Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2025 in DIRETTA: Fabbri e Weir, che battaglia! Dosso veloce, vola Dallavalle

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11: Gara di testa per Alice Mangione che domina la finale dei 400 con 52?20 che è un ottimo risultato, secondo posto per Bonora e terza piazza per Folorunso, rimontata nel finale, quarta Valensin15.10.! L’azzurro va nettamente in testa nel triplo con un splendido 17.3615.09: Biasutti resta al comando del triplo con 16.69, secondo Montanari con 16.19, terzo Ihemeje con 15.8915.07: Nullo il quinto lancio di15.06: E’ il momento della finale dei 400 donne, gara mlto interessante con Mangione favorita ma occhio anche a Valensin:1 34 BORGA Rebecca 52.25 1998 SF RM056 G.A. FIAMME GIALLE 53.922 38 MARCHIANDO Eleonora 54.39 1997 SF BO011 C.S. CARABINIERI SEZ.53.623 33 BONORA Alessandra 52.43 2000 SF RM056 G.A. FIAMME GIALLE 53.