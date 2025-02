Unlimitednews.it - L’Italrugby crolla all’Olimpico contro la Francia

ROMA (ITALPRESS) – La valanga francese si abbatte sull’Olimpico e sul, che viene nettamente battuta dai “galletti”, per 73-24, nella terza giornata del Sei Nazioni 2025. Il primo tempo è una continua girandola di emozioni. Gli azzurri muovono per primi il punteggio al 10?. Da una situazione di mischia chiusa, la palla arriva a Brex che smarca Menoncello, il quale rompe la linea del placcaggio e vola in meta, facendo esplodere l’Olimpico. La conversione di Allan porta i suoi sul 7-0. Due minuti dopo, larisponde pareggiando subito i conti con una marcatura di prepotenza di Guillard, poi trasformata da Ramos per il 7-7, viziata inizialmente da un in avanti di Dupont non ravvisato però da arbitro e TMO. Al 18?, un piazzato di Allan riporta gli uomini di coach Quesada sul +3, ma al 22? è Mauvaka, sul fronte opposto, ad andare a marcare.