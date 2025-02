Iltempo.it - L'Italia prega per Bergoglio: la messa del vicario a Roma e il rosario di Zuppi a Bologna

L', in apprensione,per Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale e costretto anche questa mattina a usare i naselli per l'applicazione di ossigeno ad alti flussi. Il cardinaleBaldassare Reina oggi, alle ore 17.30, celebrerà lanella basilica di San Giovanni in Laterano con una speciale intercessione per la salute di Pontefice. Lo stesso faranno i parroci e i sacerdoti nelle celebrazioni di oggi. "Desidero invitarvi ad unirvi spiritualmente alla Santache celebrerò questa sera. In comunione di fede e di preghiera, ciascuno nella propria comunità - è l'invito del cardinale-, innalzeremo al Signore la nostra supplica per il Santo Padre, affinché lo sostenga con la Sua grazia e lo ricolmi della forza necessaria per attraversare questo momento di prova".