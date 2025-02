Inter-news.it - L’Inter reagisce e supera il Genoa di misura: le statistiche della partita

vince 1-0 contro ilnella sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Di seguito le. I DATI –ilin unache i nerazzurri hanno meritato di vincere per la mentalità mostrata nel secondo tempo al fine di portare a casa i tre punti. Il match ha vistocalciare maggiormente verso la porta, con 18 tiri a 11, e nel complesso, con 5 tiri verso la porta contro i 2 del. Il dominio del gioco dei nerazzurri è testimoniato da due dati in particolare. Quello relativo al possesso palla, che vede un 63% per i meneghini contro il 37 dei liguri. E quello inerente ai passaggi, pari a 595 contro i 348 del. Protagonisti del match sono stati i due Martinez, Josep per il suo intervento miracoloso su Ekuban e Lautaro per il suo gol che ha regalato il primato momentaneo sul Napoli ai nerazzurri.