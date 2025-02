Inter-news.it - L’Inter pensa al mercato: 4 nomi! In avanti si aumenta il pressing

Leggi su Inter-news.it

è attiva sul, tant’è che in estate potrebbero arrivare a Milano alcuni volti nuovi e giovani. Quattroin ballo e in attacco cresce ilsu un giocatore.DIFESA – Niccolò Ceccarini su Tmw fa il punto suldei nerazzurri per quanto riguarda la difesa: «In difesa ci saranno cambiamenti, visto che De Vrij e Acerbi andranno in scadenza di contratto. Beukema è un profilo che piace ma non è il solo.si muoverà in ogni settore. Anche a centrocampo, dove in estate il tema Frattesi tornerà di grande attualità».CENTROCAMPO – Poi Ceccarini presenta alcuniin mezzo al campo: «In questa zona i nerazzurri sono già da tempo in fortesu alcuni giocatori. Il primo in assoluto è Nico Paz. In estate è stato acquistato per 6,5 milioni di euro dal Real che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita e anche un diritto di recompra molto articolato con cifre a salire fino al 2027.