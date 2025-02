Notizie.com - L’Intelligenza Artificiale per fare carriera, cos’è il Career Dreamer di Google

Leggi su Notizie.com

Secondo il World Economic Forum, i lavoratori ricoprono in media 12 occupazioni diverse nel corso della loro vita. Si prevede che la Generazione Z ne ricoprirà 18 in 6 carriere lavorative diverse.perildiFOTO) – Notizie.comÈ sulla base di questi concetti cheha lanciato un nuovo sperimentale strumento denominato. L’obiettivo è rendere più semplice mettere in luce le proprie competenze ed ottimizzare le opportunità nel mondo del lavoro.Per presentare al mondo il nuovo progetto l’azienda di Mountain View ha preso ad esempio la storia di Claire Thorn, casalinga, mamma e moglie di un militare. Claire ha conseguito unCertificate in marketing digitale ed e-commerce ma, nonostante questo, ha comunque incontrato difficoltà nel districarsi nella ricerca di un lavoro.