L’infaticabile Neil Young raccontato da Massimo Buda e Mauro Sampedro

Dopo Eric Clapton, David Bowie, Bob Dylan e Bruce Springsteen (due inglesi e due americani) domani sera, lunedì 24 febbraio alla trattoria La Torre di Sanin Valle di Cesena ‘Musica in Circolo’ farà tappa in Canada. Il protagonista sarà infatti, cantautore e chitarrista nato a Toronto nel 1945, che ha all’attivo ben 43 album registrati in studio oltre a quelli dal vivo, antologie e colonne sonore. E nonostante l’età pare non abbia alcuna intenzione di fermarsi: ha già annunciato un tour mondiale che dovrebbe iniziare la prossima estate e concludersi nel 2026. Attivo da un sessantennio e più, dopo aver frequentato il circuito folk club in Canada, negli anni Sessanta in California fonda con Stephen Stills, anch’esso chitarrista e cantautore, un gruppo dei più cruciali del folk-rock statunitense degli anni ‘60: i Buffalo Springfield.