Ilrestodelcarlino.it - "L’incontro con Fabrizio Curcio ci ha dato fiducia e speranza"

A seguito deltra la struttura commissariale, guidata daed i rappresentanti dei Comitati Uniti sotto la sigla Vad (vittime alluvione e del dissesto idrogeologico) i Comitati hanno manifestato le loro speranze. "Sono state discusse – spiegano – questioni cruciali che riguardano le famiglie e le procedure burocratiche in atto. Uno dei temi centrali affrontati è stato lo snellimento burocratico, con attenzione per coloro che hanno già presentato la domanda sulla piattaforma Sfinge. Per chi ha avuto accesso al rimborso col 50% di acconto, al fine di arrivare al saldo è emersa la necessità di prevedere una erogazione a stato avanzamento lavori (Sal) del restante 50% per permettere alle famiglie di avere la liquidità necessaria al completamento delle opere". Il tema delle difformità edilizie è stato analizzato con un focus sulle problematiche legate al decreto salva casa.