L’identikit dei rider | Età media 30 anni in maggioranza uomini

Luca Boniardi, ricercatore del dipartimento di Scienze cliniche dell’Università degli Studi di Milano, traccia uno studio sulla condizione di lavoro dei. "ll numero stimato – afferma Boinardi– deia Milano è tra i 6- 8mila ma non esistono numeri ufficiali. Il 98% degli intervistati sono maschi e l’etàè di 30, anche se è in aumento la componente di chi ha più di 35(22%). I principali luoghi di origine sono l’Asia, in particolare il Pakistan e l’Afghanistan e il continente africano (tra i più restii a farsi coinvolgere dallo studio). Il 20% è italiano e solo il 22% ha la cittadinanza italiana". "Il 52% ha un diploma o una laurea, mentre il 12% – continua lo studioso– è attualmente studente. Il 40% vive fuori città e il 34% ha difficoltà a parlare italiano". Quanto al tipo di bicicletta, "il 47% usa – prosegue sempre il ricercatore – la bicicletta elettrica e il 41% quella muscolare.