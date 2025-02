Lanazione.it - Libri Una donna, l’amore e "L’estate della pioggia"

Sarà presentato sabato 8 marzo, alle 16.30, al Centro didattico Mannoni di Filattiera (vicino alla Pieve di Sorano) il libro ’’, il nuovo romanzogiornalista e scrittrice Maddalena Baldini, edito da Armando Editore. Un viaggio tra i sentimenti di una vita semplice, cambiata per sempre da un amore che non dà tregua. Perchè sono tante le domande che invadono una vita semplice, come pochi possono essere gli eventi in grado di stravolgerla per sempre. È questo che vuole raccontare ’’. Le pagine riportano le vicendeprotagonista, Ancilla, attorno alla quale ruotano altre figure femminile originali e diverse tra loro, come l’amicavita, Edda, e la vicina casa, Polonia. Una storia di immagini, di fatti che si susseguono nel caldo di un’estate che non dà tregua al corpo e agli animi.