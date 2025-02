Quotidiano.net - Liberati altri sei ostaggi. Hamas cambia copione. Baci in fronte ai miliziani

Israele ha vissuto ieri un’altra giornata di emozioni contrastanti passando da un senso di afflizione - dopo aver appreso definitivamente che Shiri Bibas era stata uccisa in maniera brutale a Gaza assieme ai figlioletti Ariel e Kfir - a un’atmosfera elettrizzata quando, in ossequio alle intese sulla tregua, ha rilasciato sei. Due di essi – Avera Mengisto e Hisham a-Sayed – erano entrati a Gaza oltre 10 anni fa, in apparente stato confusionale, e da allorali aveva tenuti ino. "Per le sevizie patite Hisham non è più in grado di comunicare", ha detto ieri il padre. Consapevole che la liberazione degliveniva trasmessa in diretta dalle tv israeliane,ha colto anche questa occasione per lanciare in ebraico al nemico l’avvertimento che il 7 ottobre è stato solo il primo atto di una offensiva di larga scala.