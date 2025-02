Lapresse.it - Libano, migliaia di persone al funerale di Nasrallah: commozione al passaggio del feretro

Leggi su Lapresse.it

Decine didisi sono radunate in uno stadio di Beirut per partecipare aldell’ex leader di Hezbollah, quasi cinque mesi dopo essere stato ucciso in un attacco aereo israeliano in un sobborgo meridionale della capitale libanese.Hassan, a capo del gruppo per 32 anni e uno dei suoi fondatori, è stato ucciso il 27 settembre dell’anno scorso dall’aeronautica militare israeliana, che ha sganciato più di 80 bombe sulla sala operativa principale del gruppo militante a Dahieh, a sud di Beirut.La sua morte è stata un duro colpo per il gruppo sostenuto dall’Iran. La cerimonia commemora anche la morte di Sayyed Hashem Safieddine, vice di, ucciso in un attacco aereo israeliano a Dahieh il 3 ottobre.