Ilrestodelcarlino.it - Lezioni in pausa, spazio ai laboratori creativi

didattica dalle: un’occasione per dedicarsi ad attività come l’apprendimento delle lingue straniere,manuali e attività fisiche. Questa l’idea, di successo, dell’Istituto comprensivo di Medicina che ha messo in campo ‘Ri-creiamoci’. Un progetto pensato non solo per offrire unadalle tradizionali, ma anche per stimolare latà, l’impegno civico e l’interazione tra diverse discipline. Ladidattica ha visto la partecipazione attiva dei docenti che, lontani dalla routine quotidiana, hanno saputo trasformare questa occasione in un’opportunità di collaborazione e innovazione di grande valore educativo. Iattivati sono stati diversificati, permettendo agli studenti di esplorare temi rilevanti per la loro crescita e per l’orientamento, sia in ambito teorico che pratico.