Lezione dedicata ai direttori di coro

La Sala degli Stemmi del palazzo comunale di San Severino ospiterà, oggi alle 19, unaapertaaidi, organizzata dall’Accademia corale italiana nell’ambito del corso territoriale per la regione Marche. L’incontro vedrà la partecipazione del docente Lorenzo Chiacchiera e dellaboratorio Tourdion Ensemble, sotto la sua direzione. Un’occasione per approfondire tecniche di direzione e repertorio, in un contesto formativo di alto livello. L’evento, patrocinato dal Comune, fa parte di un’iniziativa nazionale promossa dall’Accademia Corale Italiana, scuola per direttore di, compositori e coristi, che da ieri ha dato il via a una serie di otto masterclass in diverse città italiane, coinvolgendo oltre 300 coristi e 12 cori da tutto il Paese. A queste si aggiungeranno ulteriori due masterclass domenica prossima con la partecipazione di 20 docenti e maestri di fama nazionale e internazionale.