L’ex ministra francese Goulard | Troppi rischi da Kiev nella Ue Prima l’Unione deve riformarsi

Roma, 23 febbraio 2025 – “Grande da morire” questa Europa, che mai come oggia di esplodere. Sia per le minacce esterne, sia perché la spinta ad allargarsi all’Ucraina, ai Paesi balcanici e alla Georgia potrebbe rivelarsi un autogol. Parola di Sylvie, ex consigliera di Prodi ai tempi della Commissione europea, poiin Francia, europarlamentare e autrice di un libro appena edito dal Mulino il cui titolo è proprio così: “Grande da morire“. Europeista convinta. Anzi, adulta. Trump ha colpito come un ciclone l’Europa attaccando Zelensky e trattando con Putin. Questo modifica radicalmente e improvvisamente l’opportunità di far entrare l’Ucraina nel? “Improvvisamente? Nel 2009 il presidente Obama ci chiese già di assumere la responsabilità della nostra sicurezza, come pure hanno fatto i suoi successori.