Secoloditalia.it - L’Europa che fu, l’Europa che è: breve storia dei confini nazionali nel Vecchio Continente

Leggi su Secoloditalia.it

A sentire qualcuno, pare di apprendere che itra Stati europei siano una cosa sacra come un’apparizione celeste, e antichi più della divisione in lingue sotto la Torre di Babele: e guai a toccarli. Ebbene, non è minimamente così, e ve ne elenco, sommariamente, le prove. Per non dilungarmi nei millenni, parto solo dal 1814-5, Congresso di Vienna.Da allora, solo Svizzera, Portogallo e Spagna hanno mantenuto inalterate le stesse frontiere politiche; ma la Spagna attraversò molte traversie interne e guerre civili dal 1808 al 1939; e non manca, ogni tanto, un odierno seguito. Portogallo, e persino la Svizzera, ebbero turbamenti interni.La Francia, nel 1814 ridotta all’Esagono dopo l’abnorme e fugace espansione giacobina e napoleonica (mantenne solo Avignone tolta alla Chiesa), ottenne Savoia e Nizza nel 1860; cedette nel 1871 Alsazia e Lorena, e le recuperò nel 1914.