L’Etna dà spettacolo | fiume di lava in quota ma il vero pericolo è l’assalto di turisti fai da te

Roma, 23 febbraio 2025 – Ancora una voltadà. La colata che da giorni avanza lentamente lungo il fianco occidentale del vulcano, in direzione Sud-Ovest, a circa 1.800 metri di, continua ad attirare migliaia di visitatori. Tanto che gli esperti parlano di “colataca” per la sua accessibilità visiva, la spettacolarità del magma incandescente e deldiche accende la notte di bagliori rossi. Unocelebrato nei giorni scorsi anche dal New York Times che ha messo sotto i riflettori ancheal vulcano da parte died escursionisti avventati, che non rispettano le distanze di sicurezza dalla colata diche si avvicinasamente alla neve, aumentando il rischio esplosioni. Per questo la Protezione civile Siciliana ha intensificato il monitoraggio e le attività di assistenza aed escursionisti “fai da te”, ignari delle insidie cui vanno incontro: anzitutto l'altitudine, di circa 1.