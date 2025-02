Dilei.it - Letizia di Spagna, il look bordeaux che è sempre di tendenza

diha uno stile elegante eraffinato, che è fonte d’ispirazione per ildi tantissime donne di tutto il mondo. La Regina, anche di recente, ha mostrato il suo gusto in fatto di stile, indossando un abito midicon un particolare taglio in vita, che dava l’impressione che si trattasse di un completo composto da gonna morbida e blusa.La sovrana del paese iberico è apparsa più chic che mai in occasione della Mostra del Cinema spagnolo di Tudela. Il capo d’abbigliamento, scelto dadi, era stato già sfoggiato in precedenza in altre occasioni, anche da un’altra Regina europea.di, l’abito mididiha preso parte, il 21 febbraio 2025, alla Mostra del Cinema spagnolo a Tudela, scegliendo per l’occasione unche la rendeva ancora più affascinante.