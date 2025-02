Quotidiano.net - L’equilibrio atlantico di Palazzo Chigi

Pontiera tra Europa e America o "vassalla" di Trump? Il silenzio rotto ieri da Giorgia Meloni doveva una risposta alla sua destra, all’Italia e alla Ue. La premier doveva cioè sciogliere il nodo di tre contraddizioni: l’essere una solida atlantista, senza rompere l’asse con un Trump picconatore di Nato e commerci, restare ferrea sostenitrice di Kiev mentre il neo imperialismo Usa salva Putin, richiamare i valori di una destra pro (e non anti) sistema quando i saluti romani di Bannon e Musk – favorevoli all’AfD assieme a Salvini – scattano quasi come riflessi pavloviani ed evocano, qui, in un’Europa bella addormentata nella rendita e nei diritti post bellici, i momenti più bui della sua stessa storia. Tutto questo era in gioco, ieri. Non poco: la capacità di ambire al ruolo di statista. Meloni aveva già dimostrato di mettere l’Italia first difendendo Mattarella dalle minacce russe.