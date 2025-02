Oasport.it - Leonardo Fabbri: “L’ultimo nullo era da record italiano indoor. Weir mi ha stimolato”

Leggi su Oasport.it

si aggiudica il duello con Zanee vince la gara di getto del peso maschile valevole per i Campionati Italiani2025, in corso di svolgimento al PalaCasali di Ancona. Il primatista nazionale della specialità ha trionfato con 21.85 al quarto lancio, superando di 9 centimetri il campione europeodel 2023 ma dimostrando un potenziale davvero notevole in vista degli imminenti Europei e Mondiali in sala.“me l’hanno misurato ed era davvero molto lungo, però bene. So di valere quelle misure lì, era un lancio da. Comunque vado a casa abbastanza soddisfatto. È stata una bella gara, mi sono divertito molto. Ho ringraziato Zane, ci siamo stimolati a vicenda. È bello avere una persona con cui ti alleni tutti i giorni, poi vai in gara e non vedi l’ora di lanciare più lontano“, il commento del toscano ai microfoni della Rai.