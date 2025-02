Oasport.it - Leonardo Fabbri batte Weir in un duello rusticano: splendida misura, nulli lunghi e segnali mondiali

e Zanehanno dato vita a unnella gara di getto del peso che ha animato la parte iniziale della seconda giornata ai Campionati Italiani Indoor di atletica, in corso di svolgimento al PalaCasali di Ancona. I due azzurri si sono fronteggiati a viso aperto, dopo che in campo internazionale avevano firmato tre doppiette nel corso dell’ultima settimana (aveva sempre prevalso il toscano tra Lievin, Torun e Nehvizdy).si è imposto con una spallata da 21.85 metri, firmata in occasione del quarto tentativo, punta di una serie incominciata con 20.62 e proseguita con 21.69 e 21.73. L’argento mondiale all’aperto aveva subito il sorpasso da parte di Zaneal termine della seconda serie (21.76 metri), poi ha messo la freccia e si è lasciato alle spalle il compagno di allenamenti per nove centimetri.