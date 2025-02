Ilrestodelcarlino.it - Lenz, fai un dispetto alla regina

Per il pubblico del Lentigione è sicuramente la partita più interessante della stagione quella che si gioca oggi alle 14,30 allo Stadio Levantini Immergas Arena: arriva infatti la capolista Forlì, che attualmente sembra essere la favoritapromozione in Serie C. Di contro il Lentigione ha poco da perdere in una gara in cui le motivazioni sono insite in un confronto di alta classifica, con ilquinto e in zona play-off. Partiamo dal Forlì per dire che ha 57 punti, 2 in più del Ravenna; ha perso solo tre partite in tutto il campionato e delle ultime 13 gare ne ha vinte 12, perdendone una sola. Pareggia pochissimo e una delle poche divisioni della posta fu l’1 a 1 con i ragazzi di Stefano Cassani nella gara d’andata. Ha il miglior attacco e segna 2,1 gol a partita, se non un primato, dSerie ASerie D, poco ci manca.