L'ennesima trovata di lusso gastronomica per affermare il proprio status sociale. Arrivano i popcorn ricoperti d'oro.

L’made in Usa. L’azienda Berco’s ha lanciato una linea didal prezzo record: 2500 dollari per due chili e mezzo di prodotto. Dove mangiare le migliori patatine fritte a Milano guarda le foto Ipiù costosi del mondoSarà il packaging semplice, ma di impatto, che consiste in una grande latta di vernice bianca, o il fatto che sianod’oro, ma i pop corn di Berco’s sono già un fenomeno del web. Sul sito ufficiale del marchio sono acquistabili in diversi formati, da un massimo di 2,5 chili (per un totale di circa 2400 euro) a un minimo di un “kernel”, cioè una bustina contenente un soloricoperto d’oro, venduto alla modica cifra di 5 dollari.